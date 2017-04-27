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İdlib'te hastane ve ambulans noktasına hava saldırısı: 7 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilçesine bağlı beldelerde düzenlenen hava saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı 11 sivil hayatını kaybetti, en az 18 sivil yaralandı.

İdlib'te hastane ve ambulans noktasına hava saldırısı: 7 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilçesine bağlı beldelerde düzenlenen hava saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı 11 sivil hayatını kaybetti, en az 18 sivil yaralandı.

27 Nisan 2017 Perşembe 11:45
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İdlib'te hastane ve ambulans noktasına hava saldırısı: 7 ölü

İDLİB - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilçesine bağlı beldelerde düzenlenen hava saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı 11 sivil hayatını kaybetti, en az 18 sivil yaralandı.

İdlib'in Maaret el-Numan sivil savunma yetkilisi Ubade Zikre, Deyr Şarki beldesinde özel bir hastanenin savaş uçakları tarafından hedef alındığını belirtti.

"Rus uçağı hastaneye 4 hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda hastane tamamen hizmet dışı kaldı." diyen Zikre, saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 ya da 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

Zikre, ilçeye bağlı Maar Şurin beldesinde de bir cenazeye hava saldırısı yapıldığını, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.

İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Hac da savaş uçaklarının İdlib'te Maaret el-Numan'a bağlı Maar Zeyta beldesinde ambulansların bulunduğu noktayı hedef aldığını dile getirdi.

Beldenin Maaret el-Numan ile Han Şeyhun arasında bulunduğuna işaret eden Hac, saldırıda 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hac, yaralı sayısının henüz kesinleşmediğini belirtti.

AA

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İdlibÖnce Vatan Gazetesi
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