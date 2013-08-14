İdlib savaş uçakları tarafından bombalanıyor

HATAY - AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimine bağlı savaş uçakları, Cenudi ve Adar kasabası yakınlarını bombaladı.
Hava saldırısı sonucu meydana gelen patlama sesleri, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı sınır köylerinden duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Uluyol köyünden görüldü.
Öte yandan, Lazkiye kentine bağlı Hafi ilçesi ve Cebel İkrad bölgesinde muhalifler ile rejim birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.
Bölgedeki çatışmalarda yaralanan 8 Suriyeli, yakınlarının yardımıyla Yayladağı ilçesine bağlı Aşağı Pulluyazı köyü sınırına getirildi. Yaralılar sınırda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla alınarak Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA