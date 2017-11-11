İdlib'e hava saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Temeniye beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Temeniye sivil savunma (Beyaz Baretler) görevlisi Musif El Sabır AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güney kırsalındaki Temeniye beldesine misket bombaları ile saldırı düzenledi." dedi.

El Sabır, saldırılarda biri çocuk iki sivilin öldüğünü, yaralanan altı sivilin kurtarma ekipleri tarafında çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Hatay'ın karşısındaki İdlib'de yerel sivil idare kayıtlarına göre 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus ve yaklaşık 1,3 milyon iç göçmen yaşıyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.