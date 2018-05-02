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İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:11
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İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil ölü

Suriye’deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine öğle saatlerinden itibaren yoğun hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hac Yusuf, İdlib ilinin batısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Mişmişan köyündeki hava saldırısında 5'i çocuk 1'i kadın altı sivilin öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine bugün öğle saatlerinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, 5 sivil yaralanmıştı.

Böylece gün içerisindeki hava saldırılarında, 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibEsed Rejimi
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