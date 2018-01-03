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İdlib'e hava saldırısı!

İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

İdlib'e hava saldırısı!

İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:48
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İdlib'e hava saldırısı!

Suriye'nin İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han es Sübül köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 7 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İdlib'in Han es Sübül köyüne gerçekleşen hava saldırısında en az 7 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda büyük bölümü çocuk ve kadın 15 sivilin de yaralandığını anlatan Yusuf, "Saldırıyı, Rus savaş uçaklarının düzenlediğini düşünüyoruz." dedi.

Hayatını kaybedenlerden 5'i çocuk

Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını ifade etti.

Saldırının ardından başlanan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son 20 gündür yoğunlaşan hava saldırılarında 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, en az 150 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeBombardıman
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