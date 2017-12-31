İdlib'e hava saldırısı

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Temaniye ve Kefer Secne beldeleri, Al huveyn, Maret Hırma köyleri ile Hama'nın doğu kırsalındaki Um El Meyyal, Al Şakoziye ve El Ruhcan köylerine helikopter ve savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Kefer Secne beldesinde 7, Maret Hırma köyünde de 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğunu kaydetti.

Hac Yusuf, Esed rejimin İdlib ilinin doğusundaki El Hulubbe köyüne düzenlediği hava saldırılarında çıkan büyük çaplı yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Guta'daki saldırılarda iki günde 21 sivil öldü

Öte yandan, Şam'daki AA muhabirlerinin aldığı bilgiye göre, Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesindeki Doğu Guta'ya sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu ve hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Rejim güçleri, sabah erken saatlerden bu yana Doğu Guta bölgesindeki Duma ve Haresta ilçesi ile Kefer Batna, Sakbe, Otaya, Merc beldelerine yönelik ağır topçu, Haresta ilçesi ile Misraba, Ayn Terma, Medyere ve Arbin beldelerine de yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Kefer Batna'ya yönelik topçu saldırılarında aynı aileden 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesindeki dünkü saldırılarında 6'sı çocuk 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son iki günde rejimin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.