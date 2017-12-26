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İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine düzenlenen hava saldırılarında 9 kişi öldü.

İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine düzenlenen hava saldırılarında 9 kişi öldü.

26 Aralık 2017 Salı 16:35
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İdlib'e hava saldırıları sürüyor
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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

Muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib'in güney ve doğu kırsalındaki Temaniye, Huveyni, Hamdaniye, Ebu Dail, Museyrife, Cercenez, El Abd, Han Şeyhun bölgeleri, Sincar beldesindeki Rasm el Abıd, Mezret Almahatta, Zeytuniye köyleri ile İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Malula, Cenine, Mesluhiye, Latamne'ye hava saldırıları düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları, bu sabahtan itibaren 50'nin üzerinde hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıların ardından bölgede yaşayan sivillerin çevre beldelere sığındığı öğrenildi.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine dün düzenlenen hava saldırılarında da 15 sivil hayatını kaybetmişti.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeİdlib
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