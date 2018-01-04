İdlib'e hava saldırıları sürüyor

İDLİB

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri, Sıhyan beldesi ve Tel Tukan köyüne gece saatlerinde hava saldırısı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve doğu kırsalında Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının, gece saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı." dedi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sonra erdiği, yaralanan sivillerin çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son 2 haftada yoğunlaşan hava saldırılarında 65 sivil öldü, 180'in üzerinde sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.