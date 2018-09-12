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"İdlib derin endişe kaynağı olmalı"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız." dedi.

"İdlib derin endişe kaynağı olmalı"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:39
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"İdlib derin endişe kaynağı olmalı"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İdlib'de insani felakete doğru gidildiğini belirterek, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız." dedi.

Juncker, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'nin durumu ve geleceği hakkında konuşma yaptı.

Suriye'de devam eden krize değinen Juncker, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

Suriye krizinin, Avrupalıların 2. Dünya Savaşı’ndan beri faydasını gördükleri uluslararası düzenin gittikçe hedefte yer aldığının kanıtını olduğunu belirten Juncker, “Dünün ittifakları belki yarının ittifakları olmayacak.” şeklinde konuştu.

Juncker, AB’nin içine kapalı bir ada olmadığını aksine etrafına açık ve komşularıyla ilişkisini sürdüren barış dolu bir kıta şeklinde kalacağını kaydederek, “Avrupa’nın egemenliğinin zamanı geldi. Zaman kaderini kendi ellerine alma zamanıdır.” dedi.

Avrupa’da barışın AB sayesinde mümkün olduğunun altını çizen Juncker, “AB barışın garantisidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, AB'de son dönemde artan aşırı sağ hareketlere de değinerek, "Diğerini reddeden, başkalarından nefret eden ulusçuluğa hayır diyelim." diye konuştu.

Sınır ve Sahil Koruma Birlikleri

Göç ve mültecilerle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Juncker, 2020 itibarıyla 10 bin kişiden oluşacak sahil ve sınır koruma birliğinin göreve başlayacağını bildirdi.

Juncker, Akdeniz’den gelen göçleri yüzde 80 oranında azalttıklarını belirterek, “Düzenli göç kanalları oluşturmak gerekiyor. Kalifiye göçmenlere ihtiyacımız var.” dedi.

AB’de iç sınırlara karşı olduğunu kaydeden Juncker, bunu savunacağını söyledi.

Juncker, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararıyla ilgili de 29 Mart’tan sonra Birleşik Krallık’ın ekonomi, siyasi ve güvenlik alanlarında yakın bir komşu olarak kalacağını dile getirdi.

Dolar yerine avro ile ödeme

AB’nin yılda 300 milyar avroyu bulan enerji ithalatını ABD doları ile gerçekleştirmesinin kabul edilmez olduğunun altını çizen Juncker, enerjinin sadece yüzde 2’sinin ABD’den ithal edildiğini anımsattı.

Juncker, “Avro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalıdır. Komisyon bu yılın sonuna kadar avronun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak.” diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeİdlib
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