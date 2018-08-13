Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92114
ALTIN
264.924
DOLAR
6.8176
STERLİN
8.4535
EURO
7.7592
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...

İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Suriye'nin İdlib ilinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı.

İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Suriye'nin İdlib ilinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:15
0 Okunma
İdlib'deki patlamada ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda, kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede dün sabah 4 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada kuzey Humus'tan tehcir edilenlerin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı. Enkaz altından 35'i kadın ve çocuk 67 sivilin cansız bedenini çıkarabildik. 50 sivil de yaralandı."

Hac Yusuf, bugün sabah sona eren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve araç da hasar gördü.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı
Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı
Çin'de cami yıkımı protestoların ardından durduruldu
Çin'de cami yıkımı protestoların ardından durduruldu
Rusya'dan 'Türk vatandaşları için vize' açıklaması
Rusya'dan 'Türk vatandaşları için vize' açıklaması
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor'
'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor'
İdlib'in Sermada ilçesinde patlama
İdlib'in Sermada ilçesinde patlama
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldıran kişi yakalandı
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldıran kişi yakalandı
5 ülke Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaştı
5 ülke Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ