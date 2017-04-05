"İdlib'deki korkunç saldırıyı kınıyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin İdlib kentinde çoğu çocuk 100'ü aşkın kişinin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısını kınayarak, sorumlulardan hesaba sorulmasını istedi.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında Suriye'nin 2013 yılında imzaladığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca ölümle sonuçlanabilecek veya insanlara kalıcı zarar verebilecek kimyasalları içeren silahların kullanımının yasak olduğunu hatırlattı.

Bu uluslararası norma tamamen saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Stoltenberg, sözleşmeye taraf ülke olarak Suriye'nin de, bu yükümlülüklere tam uymakla yükümlü olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Suriye'nin İdlib kentinde, aralarında çocukların da olduğu düzinelerce kişinin ölümüne yol açan ve kimyasal silah kullanılarak yapıldığı belirtilen korkunç saldırıları kınıyorum. Bu tür barbarca silahların son bir ayda üçüncü kez kullanıldığı belirtiliyor. Bütün sorumlulardan hesaba sorulmalı." dedi.