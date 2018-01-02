Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117535
ALTIN
158.524
DOLAR
3.7567
STERLİN
5.0916
EURO
4.5324
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı...
İpek & Mert Ortalığı Kasıp Kavuruyor
İpek & Mert Ortalığı Kasıp...
Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak
Bu ay 36 oyun seyirciyle...
Süper Lig takımlarının tercihi Belek
Süper Lig takımlarının tercihi Belek
TSK 43 bin personel alacak
TSK 43 bin personel alacak

İdlib'de pazar yerine saldırı

Esed rejiminin Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 24 sivil yaralandı.

İdlib'de pazar yerine saldırı

Esed rejiminin Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 24 sivil yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 17:01
0 Okunma
İdlib'de pazar yerine saldırı

İDLİB 

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Cisr eş Şuğur ilçesinin pazar yerine saldırdı. Roket saldırısında en az 24 sivil yaralandı.

Cisr eş Şuğur ilçesinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde Esed rejimi, Lazkiye ilinin kırsalındaki Curin askeri üssünden Cisir eş Şuğur ilçesindeki pazar yerine karadan karaya roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil yaralandı." dedi.

Roket saldırısının pazar yerindeki dükkanlara büyük zarar verdiğini söyleyen Harrat, saldırı sonucu ağır yaralananların ilçe dışındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Cisr eş Şuğur, İdlib'i Lazkiye'ye bağlayan yolda stratejik bir geçiş bölgesi niteliği taşıyor.

En az 23 ateşkes ihlali

Bu arada Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi bugün Rusya’nın hava desteğiyle Hama ilinin doğusu ile İdlib ilinin güneyinde yer alan Han Şeyhun, Maret Numan ve Serakib ilçeleri, Maarşurin, Kefer Secne ve Tel Merdih köylerine yönelik en az 23 hava saldırısı düzenledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İdlibPazar YeriSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Malezya her zaman Müslümanlara yardım edecek'
'Malezya her zaman Müslümanlara yardım edecek'
İran'daki protestolarda 23 kişi hayatını kaybetti
İran'daki protestolarda 23 kişi hayatını kaybetti
Doğu Guta'da ölümler devam ediyor
Doğu Guta'da ölümler devam ediyor
Nijerya'da Boko Haram'ın elindeki 700 rehine kurtarıldı
Nijerya'da Boko Haram'ın elindeki 700 rehine kurtarıldı
İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz
İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz
Fransa'da olaylı yılbaşı
Fransa'da olaylı yılbaşı
Pakistan ABD Büyükelçisi’ni...
Pakistan ABD Büyükelçisi’ni...
Güney Kore'den görüşme teklifi
Güney Kore'den görüşme teklifi
Yemen'de GHK koalisyon istemiyor
Yemen'de GHK koalisyon istemiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ