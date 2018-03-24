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İdlib'de patlama

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İdlib'de patlama

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

24 Mart 2018 Cumartesi 13:20
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İdlib'de patlama

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.

Yusuf, "İlk belirlemelere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeİdlibİdlibde PatlamaBeyaz Baretlilerİdlib Sivil SavunmaMustafa Hac Yusuf
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