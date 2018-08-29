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İdlib'de operasyon ihtimaline karşı hazırlık

Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalifler, Beşşar Esed rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

İdlib'de operasyon ihtimaline karşı hazırlık

Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalifler, Beşşar Esed rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
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İdlib'de operasyon ihtimaline karşı hazırlık

İDLİBSuriye'nin İdlib ilindeki askeri muhalifler, Beşşar Esed rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

Esed rejimi, garantörü Rusya'nın muhaliflere verdiği taahhütlere rağmen, son 2 aydır İdlib'e yığınak yapıyor. Buna karşılık muhalifler de savunma pozisyonlarını güçlendirmek için yeni hatlar oluşturuyor.

İdlib kırsalı ve güneyindeki Hama ilinin Gab Ovası'nı çevreleyen savunma hattı oluşturan muhalifler, bu bölgelere çok sayıda takviye kuvvet gönderiyor, hendekler ve tüneller açıyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi komutanı Samir el Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi sürekli olarak tehdit eden rejim güçlerini püskürtmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

El Nur, "İdlib ve Hama kırsalında bulunmaktayız. Onlara (rejim güçlerine) diyoruz ki; 'İlerlerseniz burası sizin mezarınız olacak.' Bütün hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bir diğer ÖSO komutanı İbrahim Ebu Şam da Esed rejiminin medya üzerinden psikolojik savaş yürüttüğünü vurguladı.

Ebu Şam, "İdlib'e bir operasyon iddiasını rejim yayıyor. Biz genel olarak bölgelerimizde hazırlıklarımızı devam ettirmekteyiz. Özel olarak da Hama kırsalındaki Gab Ovası'nda hazırlanıyoruz. Herhangi bir saldırıyı önlemek için buradayız. Rejim ve destekçileri geldiklerinde onları büyük sürprizler bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Rejimin Hama'ya yığınağını sürdürdüğüne dikkati çeken Ebu Şam, "Büyük bir dikkatle Kurin askeri havaalanına yapılan yığınakları yakından takip ediyoruz. Rejim medyası sürekli propaganda yapıyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibOperasyonHazırlık
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