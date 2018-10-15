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'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:26
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'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısıyla bölge silahlardan arındırıldı.'' dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO), Soçi mutabakatının kazanımları konusunda basın toplantısı düzenledi.

SUKO'nun Florya'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuma, İdlib'in silahlardan arındırılmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, bölgenin tamamen güvenli bir haline geldiğini anlattı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı ile Türk ordusunun İdlib'i aşırı muhalif gruplardan ve silahlardan arındırdığını belirten Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısı ile bölge silahlardan arındırıldı.'' diye konuştu

Astana ruhuna uygun bir şekilde Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya kapsamında yürütülen çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Tuma, şöyle konuştu:

''İdlib'e yönelik harekat aynı zamanda hem Suriye'nin ulusal güvenliğini sağladı hem de komşularımızın güvenliğini tehdit eden teröristlerin önünü kesti. Bölgede farklı amaçlara hizmet eden grupların Suriye ile ilgili projeleri de böylece engellenmiş oldu. Bundan sonra Suriye'de kapsamlı bir barışın sağlanması gerekiyor. Suriye'de demokratik ve medeni bir devletin kurulması için zalim Suriye rejimin gitmesi gerekiyor. Suriye halkının özgürlük, bağımsızlık talepleri doğrultusunda ve insan haklarını önemseyen bir yapının Suriye'de kurulması tüm Suriye halkının öncelikli talebi. Suriyeli vatandaşların, eğitim, sağlık gibi tüm sivil haklarından yararlanabileceği bir buna yönelik altyapının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Suriye'de bunu gerçekleştirmek zorundayız. Suriye'yi medenileşmiş bir toplum düzeyine çıkarmak zorundayız."

Tuma, bölgede Soçi mutabakatı doğrultusunda Türk ordusu ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da uyum ve disiplin içinde hareket ettiğini ifade ederek, ''Bölgede bulunan diğer muhalif grupların da bir an önce bu mutabakat doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu gruplar, Türkiye'nin garantörlük yaptığı ve tampon bölge ilan edilen alanlardan tüm ağır silahlarını bırakmalı ve bölgeden çekilmeliler." diye tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed TumaİdlibAhmed Tuma
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