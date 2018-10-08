İdlib'de ağır silahların cephe hattından çekilmesi bugün tamamlanacak

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.
AA
İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.
İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.
İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.
AA