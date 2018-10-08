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İdlib'de ağır silahların cephe hattından çekilmesi bugün tamamlanacak

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.

İdlib'de ağır silahların cephe hattından çekilmesi bugün tamamlanacak

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:38
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İdlib'de ağır silahların cephe hattından çekilmesi bugün tamamlanacak

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İdlib
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