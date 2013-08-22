İddialar bir an önce araştırılsın

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Şam'da kimyasal silahlı saldırının ardından yaklaşık 35 ülke iddiaların araştırılması için BM Genel Sekreteri Ban'a başvurdu. Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu ülkeler mektupta, Şam'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin güvenilir raporlar geldiğini belirtti.



Mektupta, BM Genel Sekreteri'nden konunun acil bir şekilde incelenmesinin sağlanması talep edilerek, sonucun üye ülkelere bildirilmesi istendi.



Prof. Ake Sellström başkanlığındaki BM ekibinin Şam'da olduğu hatırlatılan mektupta, misyonun bölgede acilen inceleme yapması ve bilgi kaynaklarıyla görüşmelerinin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılması çağrısı yapıldı.



Suriye'de bulunan BM heyetinin daha önceden belirlenen Han El-Assal ve diğer iki bölgede eşzamanlı inceleme yapmaları için taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı.





AA