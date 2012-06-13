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İdaho'da ilk kez bir idam

ABD'nin İdaho eyaletinde ilk kez bir idam, baştan sona tanıkların huzurunda infaz edildi.

İdaho'da ilk kez bir idam

ABD'nin İdaho eyaletinde ilk kez bir idam, baştan sona tanıkların huzurunda infaz edildi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:08
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İdaho'da ilk kez bir idam

BOİSE - 1985 yılında 31 yaşındaki Danette Elg'i bıçaklayarak öldürüp cesedini parçalayan Richard Albert Leavitt, Boise'deki cezaevinde zehirli iğne ile idam edildi. 

İdamı izleyenler, yüzlerine ameliyat maskesi takmış altı cezaevi yetkilisinin Leavitt'i ölüm odasına getirişine, yatağa bağlamasına, kalp atışını ölçmek için göğsüne elektrotların takılmasına, son anda idamın ertelenmesi ihtimaline karşı olası bir enfeksiyonu engellemek için alkolle kollarının temizlenmesine, önce sağ sonra da sol koluna damar yolu açılmasına ve öldürücü dozun verilmesine tanıklık etti. 

İdama 4 gazeteci de katıldı. 

Ölmeden önce herhangi bir açıklama yapmayı reddeden 53 yaşındaki Leavitt'in, yerel saatle 10.25'te öldüğü açıklandı. 

İdaho'da ve diğer bazı eyaletlerde tanıkların, infazın hazırlık kısmını seyretmesine izin verilmiyordu.   

Bu politika, Associated Press ve 16 diğer basın kuruluşunun açtığı davanın ardından değiştirildi. Basın kuruluşları, uygulamanın Anayasa'nın din, ifade ve basın özgürlüklerini düzenleyen ilk maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.  

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 01:11
Anahtar Kelimeler:
Idam
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