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İçişleri Bakanı Şahin Viyana'da

Şahin, Avusturyalı mevkidaşıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Şahin Viyana'da

Şahin, Avusturyalı mevkidaşıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

11 Mayıs 2012 Cuma 09:11
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İçişleri Bakanı Şahin Viyana'da

     İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Avusturya temasları kapsamında mevkidaşı Johanna Mikl-Leitner ile görüştü.
     Resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Viyana'ya gelen Bakan Şahin, Avusturya Dışişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. 


     Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin'in de hazır bulunduğu yemeğe iki ülke heyet üyeleri katıldı. 
     Basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğinde iki ülke arasındaki mevcut güvenlik ve işbirliği anlaşmasının güncellenmesi, terör ve organize suç şebekeleriyle ortak mücadele ve son yıllarda iki ülkeyi de tehdit eden yasa dışı göç ve insan ticaretinin önlenmesi için alınacak önlemlerin değerlendirildiği belirtildi.
     Bakan Şahin yarın Viyana'da faaliyet gösteren Türk işadamlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Wonder adlı öğrenci derneğinin düzenlediği ''Wonder Viyana Buluşmaları'' konulu toplantıya katılacak.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 01:13
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Şahin
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