İçişleri Bakanı Şahin, Avusturya'da

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ''Avrupalılar Türk deyince tahta bavuluyla çalışmaya gelenleri hatırlıyordu. Ancak bu sefer kalemiyle, diz üstü bilgisayarıyla gelen ve ben 'üniversitede okumak istiyorum' diyen Türklerle tanıştı. Bu ülkemiz ve milletimiz için çok önemlidir'' dedi.



Resmi ziyaretler için Viyana'da bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İmam hatip mezunu öğrencilerin kurduğu Wonder adlı öğrenci derneğinin ''Viyana buluşmaları'' konulu etkinliğine onur konuğu olarak katıldı.

Çoğunluğunu Viyana'da yüksek öğrenim gören İmam hatip mezunu öğrencilerin oluşturduğu 500 kadar katılımcıya seslenen Şahin, imam hatip mezunlarının uğradığı haksızlıkları dile getirerek, ''Sorun bizimdi ve biz sorunun nedenlerini ve sanıklarını yargılayıp zaman kaybetmek yerine sorunu fırsata dönüştürme noktasındaydık. Ama biz devletimize, milletimize küsmedik. Bazıları gibi silaha sarılıp kavga etmedik. Afettik.'' diye konuştu.

Şahin'in, yönelttiği ''Sizler de afettiniz mi ?'' sorusuna salondaki öğrenciler de yoğun alkışlarla karşılık verdi.

İmam hatip mezunu öğrencilerin yüksek öğrenim görmek üzere Viyana'ya gelişlerinin hikayesinden bahseden Şahin, Viyana'ya ilk eğitim yolculuğuna çıkan öğrencilerin bürokratik işlemlerini çözen ÖNDER'in başkanlığını o dönem kendisinin yaptığını söyledi.

-''WONDER hadisesi insani bir çalışma''-

Türkiye'de katsayı problemi nedeniyle yüksek öğrenim göremeyen imam hatip mezunu öğrencilerininin Viyana'da yüksek öğrenim görmelerini sağlayan WONDER adlı öğrenci derneğinin çalışmalarından övgüyle söz eden Şahin, ''Wonder hadisesi''nin yüz yıl boyunca etkisini devam ettirecek insani bir çalışma olduğunu belirtti.

İmam hatip mezunu öğrencilerin Viyana'daki üniversite eğitimlerinde elde ettikleri başarının iki ülkenin, iki milletin dostluğuna katkı sağlayan bir başarı olduğunu ifade eden Şahin, bu başarının etkisinin uzun zaman süreceğini söyledi.

Wonder'in desteğiyle Viyana'da yüksek öğrenim gören öğrencilerin çabalarını, ''bir iddianın ispatı'' olarak nitelendiren Şahin, ''Zor bir çalışmadır ama başarılmıştır. Zor bir yerde zor başarılarak bir başarı hikayesi ortaya konmuştur. Bu insanımızın kendi öz değerlerine bağlı kalarak çağı yakalama uğraşısıdır. Milli bir tutum ve davranıştır. Aynı zamanda medeni bir çıkış ve davranıştır. İnanç değerlerine, kültürel ve ahlaki değerlerine sahip çıkma ve bunlardan ödün vermeme çabasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Şahin, konuşmasına ''Akranları Türkiye'de daha rahat ortamda öğrenim görürken, buradakiler (Viyana'da) daha zor şartlar altında çalışarak başardı. Wonder'in çabalarıyla bin 200 öğrenci üniversite okudu. 200 kişi yüksek lisans ve 100 kişi de doktora yapıyor'' sözleriyle devam etti.

-''Tahta bavul yerine kalemiyle, bilgisayarıyla geldiler''-

1960'lı yıllarda Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Türk vatandaşlarına atıfta bulunan Şahin, ''Avrupalılar Türk deyince tahta bavuluyla çalışmaya gelenleri hatırlıyordu. Ancak bu sefer kalemiyle, diz üstü bilgisayarıyla gelen ve ben 'üniversitede okumak istiyorum' diyen Türklerle tanıştı. Bu ülkemiz ve milletimiz için çok önemlidir'' dedi.

Avrupa Birliğiyle müzakere sürecine değinen Şahin, AB'nin geçmiş yıllarda zaman zaman Türkiye'nin eksiklerini hatırlattığını belirterek, ''Ama geldiğimiz 2012'de artık eksiklerimizin söylenmediği bir sürece girdik. Türk insanı artık Avrupa'ya ya ticaret yapmak ya da öğrenim görmek üzere geliyor. Bu bakımdan bu başarı devletimizin bir başarısı olarak kendisini göstermektedir.'' diye konuştu.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in onur konuğu olarak katıldığı ''Viyana buluşmaları'' konulu etkinlikte Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin, Başkonsolos İbrahim Mete Yağlı, Büyükelçilik Müsteşarı Ufuk Ekici, Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Seyfettin Bozkuş ve Çalışma Müşaviri Ali Rıza Basa da hazır bulundu.

Konuşmasının ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye dönmek üzere Viyana'dan ayrıldı.