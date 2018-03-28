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İbadi'den 'terör saldırıları' uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, "Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik. Ancak olası terör saldırılarına karşı uyarmak istiyorum. Çünkü bu örgütün ideolojisi hala mevcut." dedi.

İbadi'den 'terör saldırıları' uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, "Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik. Ancak olası terör saldırılarına karşı uyarmak istiyorum. Çünkü bu örgütün ideolojisi hala mevcut." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:32
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İbadi'den 'terör saldırıları' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ı sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlı olan örgütün olası saldırılarına karşı uyarıda bulunmak istediğini söyledi.

İbadi, Irak Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen "Irak Enerji Formu"unda yaptığı konuşmada, "Dün, varlık mücadelesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorduk. Hayatı ve insanlığı yok etmek isteyen DEAŞ'ı yendik. Ancak olası terör saldırılarına karşı uyarmak istiyorum. Çünkü bu örgütün ideolojisi hala mevcut." dedi.

"Terörün ağını dağıtmaya çalışıyoruz." diyen İbadi, bunun için bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Petrolün temel değil, ikincil kaynak olmasını istiyoruz"

İbadi ayrıca ülkenin petrol dışında başka gelir kaynaklarına daha sahip olmasını istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Petrolün temel değil, ikincil kaynak olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kerkük petrollerine de değinen İbadi, "Petrol üretimimiz Kerkük'teki sahaların da devreye girmesiyle artacak. Terör saldırılarına rağmen petrol üretimimiz azalmadı aksine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden püskürtülen terör örgütü DEAŞ, zaman zaman ülkenin bazı yerlerinde güvenlik güçlerine pusu kurarak saldırılarda bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakHaydar El-İbadiDeaşTerör SaldırılarıTerör
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