İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin açıklama

BAĞDAT
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.
AA
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.
BAĞDAT
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.
AA