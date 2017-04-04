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İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin açıklama

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin açıklama

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

04 Nisan 2017 Salı 19:51
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İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin açıklama

BAĞDAT

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IbadiKerkükBayrak Krizi
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