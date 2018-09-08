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İbadi'den 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İbadi'den 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:59
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İbadi'den 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya dönüşebilir' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Irak Meclisi, 12 Mayıs genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplandı.

En yaşlı üye Muhammed Ali Zeyni'nin yönettiği oturuma Başbakan İbadi'nin yanı sıra İçişleri, Savunma, Sağlık, İmar ve İskan ile Su Kaynakları Bakanları da katıldı.

Başbakan İbadi, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı gösterilerin sürdüğü Basra'da halkın taleplerinin meşru olduğunu belirtti. İbadi, bazı meydan okumalarla karşı karşıya bulunduklarını ve bunların bir bölümünün "siyasi" olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı, "Basra'daki olaylarda siyasi alanı güvenlik ve hizmet alanından ayırmalıyız. Anlaşmazlıkların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Kasım el-Araci ise göstericilere müdahalede bulunan ve kamu mallarını koruyamayan güvenlik unsurlarını cezalandıracaklarını ifade etti.

Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali de ordu güçlerinin göstericilere ateş açma yetkisinin olmadığını belirterek, "Ordu, halkın evladıdır." diye konuştu.

Basra Operasyonlar Komutanı ve Polis Müdürü görevden alındı

Öte yandan olaylar nedeniyle Basra Operasyonlar Komutanlığı ve Basra Polis Teşkilatı'nın başındaki isimler görevden alındı.

Korgeneral Cemil Şamamri'nin yerine Basra Operasyonlar Komutanı olarak Korgeneral Reşid Fileyyih'in atandığı ifade edildi.

Polis Teşkilatı Müdürlüğüne ise Casim es-Saadi'nin yerine Tümgeneral Cafer el-Battat getirildi.

Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı 8 Temmuz'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.

Son günlerde giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak ateşe vermişti. Dünkü gösterilerde 3 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakIrak Başbakanı Haydar El-İbadiBasra
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