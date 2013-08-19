Hüsnü Mübarek'e ''yolsuzluktan'' beraat

KAHİRE



Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılandığı "Cumhurbaşkanlığı saraylarındaki yolsuzluk" davasından beraat etti.



Mübarek'in başka bir dava nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği belirtildi.



Kahire Ceza Mahkemesi, "yaşanan olaylar nedeniyle" Mübarek'in salona getirilmediği duruşmada, devrik liderin, "Cumhurbaşkanlığı saraylarının bakımı için ayrılan paraları kendisi ve ailesinin zimmetine geçirme" iddiasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal'in ise aynı davada tutukluluğunun devamına hükmedildi.



"Ahram gazetesi yöneticilerinden hediye kabul etmesi" ile ilgili yargılandığı başka bir dava nedeniyle tutukluluğu devam eden Mübarek'in, 2 gün içerisinde bir kez daha hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Mübarek'in avukatı Ferid Eddib, müvekkilinin "Ahram Hediyeleri" adı verilen davadan beraat alması durumunda serbest kalabileceğine işaret ederek, "Mübarek, 48 saat içinde serbest bırakılabilir" dedi. Ancak avukatın daha önce de yaptığı benzer açıklamalar asılsız çıkmıştı.



Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek hakkında, yargılandığı "25 Ocak 2011 devrimi sırasında göstericilerin öldürülmesi" ve "Devlet malını zimmetine geçirme" suçları ile ilgili açılan iki ayrı davada "asgari tutukluluk süresini doldurduğu" gerekçesiyle tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.





AA