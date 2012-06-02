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Hüsnü Mübarek için karar günü

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğullarının yargılandığı davada mahkeme kararını açıklayacak.

Hüsnü Mübarek için karar günü

Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğullarının yargılandığı davada mahkeme kararını açıklayacak.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:42
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Hüsnü Mübarek için karar günü
     Mübarek, ülkede 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sırasında güvenlik kuvvetlerine göstericilere müdahale edilmesi talimatı vermek, rüşvet, yolsuzluk, kamu mallarını çıkar için kullanmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlarından, oğulları ve eski İçişleri Bakanı ile birlikte yargılanıyor. 

     Görevini bıraktıktan sonra bir süre Şarm El Şeyh'te tedavi gören Mübarek, halkın yoğun gösterilerinden dolayı göz hapsine alınmış ve tedavisine bir süre Şarm El Şeyh'te devam edildikten sonra Kahire'ye nakledilmişti. 
Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ise başkent Kahire'de bulunan ünlü Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunuyorlar. 

Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevini orduya devrederek istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek oğulları Ala ve Cemal, eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ile 6 polis şefinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıklayacak.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:44
Anahtar Kelimeler:
HÜSNÜ MÜBAREK
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