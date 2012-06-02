Hüsnü Mübarek için karar günü

Görevini bıraktıktan sonra bir süre Şarm El Şeyh'te tedavi gören Mübarek, halkın yoğun gösterilerinden dolayı göz hapsine alınmış ve tedavisine bir süre Şarm El Şeyh'te devam edildikten sonra Kahire'ye nakledilmişti.

Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ise başkent Kahire'de bulunan ünlü Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunuyorlar.

Mübarek, ülkede 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sırasında güvenlik kuvvetlerine göstericilere müdahale edilmesi talimatı vermek, rüşvet, yolsuzluk, kamu mallarını çıkar için kullanmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlarından, oğulları ve eski İçişleri Bakanı ile birlikte yargılanıyor.Mısır'da halk ayaklanması sonucunda görevini orduya devrederek istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanıoğulları Ala ve Cemal, eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ile 6 polis şefinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıklayacak.