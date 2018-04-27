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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füze havada imha edildi.

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füze havada imha edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 17:47
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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzenin Necran kenti semalarında imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının, Yemen'in kuzey bölgesindeki Husiler tarafından yapıldığını ifade eden Maliki, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü" anlamına geldiğine dikkati çeken Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavır, Birleşmiş Milletlerin 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlalidir ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YemenSuudi Arabistan
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