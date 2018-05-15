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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine atılan balistik füze imha edildi.

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine atılan balistik füze imha edildi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:28
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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin, Yemen'in Sada vilayetinden Cazan iline balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Balistik füzenin Cazan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef almak amacıyla fırlatıldığını vurgulayan Maliki, ancak füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Cazan ilindeki Kral Faysal Askeri Üssü'nü Bedr-1 tipi balistik füzeyle vurdukları ileri sürüldü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 139'a yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanYemen
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