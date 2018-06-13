Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95307
ALTIN
191.491
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1457
EURO
5.3832
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz
Son Dakika
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:47
4 Okunma
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi. 

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füze hava savunma güçleri tarafından Cazan kenti semalarında imha edildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki El-Faysal askeri bölgesini hedef aldığı ifade edildi. 

Bunun Husilerin sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına attığı 10'uncu balistik füze olduğu belirtildi. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor. 

AA

Son Güncelleme: 13.06.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
YemenSuudi ArabistanHusiFüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta BAE'nin darbe planına protesto
Tunus'ta BAE'nin darbe planına protesto
ABD'den Yunanistan ve Makedonya açıklaması
ABD'den Yunanistan ve Makedonya açıklaması
Fransa Başbakanı, Fransa İslam Konseyi'nin iftarına katıldı
Fransa Başbakanı, Fransa İslam Konseyi'nin iftarına katıldı
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde
TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek
TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ