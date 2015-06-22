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Husi saldırıları sivilleri vurdu

Yemen'de Husi Ensarullah hareketinin Taiz kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

Husi saldırıları sivilleri vurdu

Yemen'de Husi Ensarullah hareketinin Taiz kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

22 Haziran 2015 Pazartesi 07:52
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Husi saldırıları sivilleri vurdu
TAİZ - Yemen'de Husi Ensarullah hareketinin Taiz kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin Taiz kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı uçakların, Yemen'in Aden kentindeki Husi Ensarullah hareketine ait hedefleri vurduğu kaydedildi.

Saldırılar, Husilerin bulunduğu Uluslararası Aden Havalimanı çevresi ve El-Mualla bölgesini hedef aldı. Ölü ve yaralıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 26 Mart'ta "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı. Yemen'de Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan'da sona erdiği açıklanmış ve Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş" operasyonunun başladığı bildirilmişti.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 07:19
Anahtar Kelimeler:
Saldırıönce VatanHusi
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