Huseyni: Vefakar Filistin halkı verilen destekleri unutmayacak

KUDÜS

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elde ettiği başarıdan ötürü kutladı.

Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik eden Sabri, Türk halkının verdiği oylarla son sözü söylediğini ve yapılan şeffaf seçimlerde Erdoğan'ın güven tazelediğini ifade etti.

Vefakar Filistin halkı kendilerine verilen desteği unutmayacak

Öte yandan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin anahtarını elinde bulunduran Edib Cevde el-Huseyni de Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Huseyni, yayımladığı mesajında, "Onur ve haysiyet ülkesi büyük Türkiye'de gerçekleşen seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı; Türkiye'de istikrarın sağlanması, üretim, ülkenin yeniden inşası, özgürlük değerlerinin yüceltilmesi, hukukun üstünlüğü, Filistin başta olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin isminin uluslararası platformlarda yükselmesi için çok çaba harcadınız." diyen Huseyni, Erdoğan'a "İslam dünyasının büyük umut bağladığı Türkiye'nin yönetiminde başarı" temennisinde bulundu.

Huseyni ayrıca vefakar Filistin halkının kendilerine verilen desteği unutmayacağını vurguladı.

"İslam halkları için hayırlara vesile olmasını diliyoruz"

Bu arada 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib de Erdoğan ve ittifakının Türk halkı nezdinde güven tazelediğini belirtti.

Türk halkının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde başarıların sürmesini isteğini ifade eden Hatib, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerindeki zaferiniz dolayısıyla en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Bu sonuçların kardeş Türk halkı ve başta Filistin olmak üzere Arap ve İslam halkları için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."