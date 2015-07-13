Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Humus'ta İranlı generalin öldüğü iddia edidi

Suriye'de Humus ili kırsalında yer alan et-Teyfur (Tiyas) Hava Üssü'ne saldıran terör örgütü DAEŞ ile Esed güçleri arasındaki çatışmalarda, askeri danışmanlık yapan İranlı generalin öldüğü iddia edildi

Humus'ta İranlı generalin öldüğü iddia edidi

Suriye'de Humus ili kırsalında yer alan et-Teyfur (Tiyas) Hava Üssü'ne saldıran terör örgütü DAEŞ ile Esed güçleri arasındaki çatışmalarda, askeri danışmanlık yapan İranlı generalin öldüğü iddia edildi

13 Temmuz 2015 Pazartesi 13:50
399 Okunma
Humus'ta İranlı generalin öldüğü iddia edidi

HUMUS - Suriye'de Humus ili kırsalında yer alan et-Teyfur (Tiyas) Hava Üssü'ne saldıran terör örgütü DAEŞ ile Esed güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya aktivistlerinden Roz es-Sibai'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, DAEŞ'in dün 2 bombalı araçla saldırı düzenlemesinin ardından hava üssünde rejim güçleriyle militanlar arasında başlayan ve iki taraftan da ağır kayıplara neden olan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Sibai, rejim güçlerine askeri danışmanlık yapan İranlı Tuğgeneral Kerim Gobaş'ın da çatışmalarda hayatını kaybettiğine dair haberler geldiğini ileri sürdü.

Terör örgütü DAEŞ'in geçen Cumartesi günü de söz konusu hava üssü yakınında yer alan elektrik santraline bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırı sonucu 9 rejim askeri hayatını kaybetmişti.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 12:47
Anahtar Kelimeler:
Humusönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ