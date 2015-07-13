Humus'ta İranlı generalin öldüğü iddia edidi

HUMUS - Suriye'de Humus ili kırsalında yer alan et-Teyfur (Tiyas) Hava Üssü'ne saldıran terör örgütü DAEŞ ile Esed güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.



Yerel medya aktivistlerinden Roz es-Sibai'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, DAEŞ'in dün 2 bombalı araçla saldırı düzenlemesinin ardından hava üssünde rejim güçleriyle militanlar arasında başlayan ve iki taraftan da ağır kayıplara neden olan şiddetli çatışmalar devam ediyor.



Sibai, rejim güçlerine askeri danışmanlık yapan İranlı Tuğgeneral Kerim Gobaş'ın da çatışmalarda hayatını kaybettiğine dair haberler geldiğini ileri sürdü.



Terör örgütü DAEŞ'in geçen Cumartesi günü de söz konusu hava üssü yakınında yer alan elektrik santraline bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırı sonucu 9 rejim askeri hayatını kaybetmişti.



