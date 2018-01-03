Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

HUMUS/ANKARA - Yaklaşık 7 yıldır iç savaş yaşanan Suriye'de Humus'un kuzeyi, 5 yıldır rejimin ablukası altında bulunuyor. Yaklaşık 250 bin sivilin yaşadığı bölgeye akaryakıt sokulamaması ve rejimin elektrik vermemesi nedeniyle aileler ısınmak için yüzlerce ağacı kesmek zorunda kaldı.

Yerel sivil toplum kuruluşları, hem bölgeyi yeniden yeşertmek hem de savaş mağduru çocuklara umut aşılamak için fidan dikme etkinliği düzenliyor.

Belirli aralıklarla yapılan "Geleceği Ekiyoruz" adı altındaki etkinlik kapsamında çocuklar, otobüslerle Humus’ta kuşatma altındaki belde ve ilçelerini gezerek kent merkezlerinde, yol kenarları ve park alanlarında onlarca fidan dikiyor.

Kampanyayı organize eden İhsan Yardım ve Kalkınma Derneği Başkanı Hani Sadettin, Humus'un kuzey kırsalında en son başlattıkları etkinlikte en az 300 fidanı çocuklarla birlikte dikmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sadettin, "Kampanya kapsamında çocuklara güven aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunu arttırmayı istiyoruz." diye konuştu.