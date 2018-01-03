Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118293
ALTIN
159.329
DOLAR
3.7697
STERLİN
5.1251
EURO
4.5363
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
e-Sınav tarihleri belirlendi
e-Sınav tarihleri belirlendi
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli...
Flaş Haber
e-Sınav tarihleri belirlendi
Kapat

Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin kuşatmasındaki bölgede, ısınmak için yakılmak zorunda kalınan ağaçların yerine yenileri dikiliyor.

Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin kuşatmasındaki bölgede, ısınmak için yakılmak zorunda kalınan ağaçların yerine yenileri dikiliyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:39
0 Okunma
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

HUMUS/ANKARA - Yaklaşık 7 yıldır iç savaş yaşanan Suriye'de Humus'un kuzeyi, 5 yıldır rejimin ablukası altında bulunuyor. Yaklaşık 250 bin sivilin yaşadığı bölgeye akaryakıt sokulamaması ve rejimin elektrik vermemesi nedeniyle aileler ısınmak için yüzlerce ağacı kesmek zorunda kaldı. 

Yerel sivil toplum kuruluşları, hem bölgeyi yeniden yeşertmek hem de savaş mağduru çocuklara umut aşılamak için fidan dikme etkinliği düzenliyor.

Belirli aralıklarla yapılan "Geleceği Ekiyoruz" adı altındaki etkinlik kapsamında çocuklar, otobüslerle Humus’ta kuşatma altındaki belde ve ilçelerini gezerek kent merkezlerinde, yol kenarları ve park alanlarında onlarca fidan dikiyor.

Kampanyayı organize eden İhsan Yardım ve Kalkınma Derneği Başkanı Hani Sadettin, Humus'un kuzey kırsalında en son başlattıkları etkinlikte en az 300 fidanı çocuklarla birlikte dikmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sadettin, "Kampanya kapsamında çocuklara güven aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunu arttırmayı istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HumusÇocuklarUmut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
İran'da 2 öğrenci öldü
İran'da 2 öğrenci öldü
Atilla'nın itirazı reddedildi
Atilla'nın itirazı reddedildi
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İdlib'e hava saldırısı!
İdlib'e hava saldırısı!
Kolombiya, FARC ile görüşecek
Kolombiya, FARC ile görüşecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ