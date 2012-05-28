Hula katliamı Annan'ı ürküttü

ŞAM - Temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen Arap Birliği ve BM'nin özel Suriye temsilcisi Kofi Annan, "iki gün önce meydana gelen bu trajik olayın kendisini şoke ettiğini ve ürküttüğünü" belirtti.



Annan, "bunun ağır sonuçları olan tiksinti verici bir eylem olduğu"nu vurguladı.

Bu arada Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Annan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve üst düzey yetkililerle görüşmek için Şam'a geldiğini kaydetti. Sözcü, Annan'ın muhalefet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve Suriye'de bulunan BM Gözlemci Misyonu'nun (UNSMIS) başkanı General Robert Mood ile de görüşeceğini belirtti.

Adının açıklanması istemeyen Suriyeli üst düzey bir yetkili, Annan'ın bugün Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşeceğini, yarın ise Devlet Başkanı Beşşar Esed tarafından kabul edileceğini açıklamıştı.