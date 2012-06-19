Hükümet kısa sürede kurulacak

Yunanistan'da, Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) lideri Evangelos Venizelos, koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının olumlu yönde ilerlediğini belirterek, kısa zamanda hükümetin kurulacağını söyledi.

Ülkede Pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından ulusal kurtuluş hükümeti kurulması çalışmaları çerçevesinde, dün hükümeti kurma yetkisini alan Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras ile bir araya gelen Venizelos, bugün Demokratik Sol (DİMAR) lideri Fotis Kuvelis ile görüştü.

Venizelos, Kuvelis ile olan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümet kurulmasına yönelik gerekli tüm girişimlerin hızlandırılması konusunda liderler arasında ilke anlaşması sağlandığını belirterek, "Yunanistan'da hükümet kurulmalı ve kısa zamanda da kurulacak" dedi.

Venizelos açıklamasında ayrıca, hükümetle birlikte kredi anlaşmasının koşullarını yeniden müzakere edecek ulusal bir konsey oluşturulmasının da gerektiğini belirterek, ülkedeki tüm siyasi güçlere bu komisyona katılmaları çağrısında bulundu.

DİMAR lideri Kuvelis ise hükümeti kurma sürecinin hızlandırıldığını ancak, ilerleme kaydedilmesi için Samaras'tan belirli konularda cevap beklediğini belirtti.