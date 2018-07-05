Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97230
ALTIN
188.730
DOLAR
4.6639
STERLİN
6.1695
EURO
5.4425
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121...
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Milliler çeyrek finalde
Milliler çeyrek finalde
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival
Dünyanın Merkezi’nde Büyük Festival
"Keşke bir atımız olsa"
"Keşke bir atımız olsa"

Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı

BM devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen'in Hudeyde kentinden göç edenlerin sayısının 121 bini geçtiğini açıkladı.

Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı

BM devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen'in Hudeyde kentinden göç edenlerin sayısının 121 bini geçtiğini açıkladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
0 Okunma
Hudeyde'den göç edenlerin sayısı 121 bini aştı

HUDEYDE

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Yemen'in Hudeyde kentinde insani yardım alanında çalışan gruplarla iş birliği yaparak hazırladığı raporda, kentten göçlerin devam ettiği ve haziran ayı başından bu yana bu sayının 121 bini geçtiği ifade edildi. Söz konusu kişilerin 17 bin 350 aileye mensup olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Raporda, 10 binden fazla aileye mensup yaklaşık 80 bin kişiye gıda ve acil durum malzemesi gibi hayati önemi bulunan yardımlar yapıldığı kaydedildi.

Son birkaç gündür yaşanan kısmi sükunetin ardından Hudeyde'de havalimanı ile Hudeyde-Sana yolu yakınlarında hava saldırıları olduğu, dün de Zebid bölgesine yoğun hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İnsani yardım alanında çalışanların Hudeyde'de olduğuna değinilen raporda, yardım konvoylarının çok fazla sıkıntıyla karşılaşmadan kente girip çıktığı bildirildi. Raporda, kent içinde halen pek çok yolun trafiğe kapalı olduğu, Hudeyde'nin birçok bölgesine ulaşmak için müzakereye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Çocukların yarısı okula gidemiyor

Raporda, göç nedeniyle öğrencilerin sadece yarısının okula gidebildiği, kent içinde de pek çok Yemenlinin yer değiştirdiğinin tespit edildiği ancak güvenli olmaması nedeniyle bu kişilerin bulundukları bölgelere ulaşılamadığı vurgulandı.

Kentte sağlık sektörünün durumuna da yer verilen raporda, güvenlik zafiyeti nedeniyle 7 sağlık kurumunun kapatıldığı ya da geçici olarak faaliyetine ara verildiği ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HudeydeBMYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem
AB'den İsrail'e 'yerleşim birimi' tepkisi
AB'den İsrail'e 'yerleşim birimi' tepkisi
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e kınama
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e kınama
Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi
Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi
"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"
"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"
'Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon dolar'
'Küresel ticaret savaşlarının maliyeti 2 trilyon dolar'
Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması
Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması
Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti
Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti
"Türkiye bölgede bir istikrar gücü olabilir"
"Türkiye bölgede bir istikrar gücü olabilir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ