Hristofyas siyaseti bırakıyor

Kıbrıs sorununun bugüne dek çözülemediğini ve bir ilerleme de beklenmediğini vurgulayan Rum lider Dimitris Hristofyas, başkanlık seçimine girmeyeceğini söyledi.

Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas canlı yayınlanan kamuoyuna yönelik açıklamasında, başkan seçilmeden önceki taahhüdünü hatırlatarak, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin umutlu olmadığını belirtti.

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ

Hristofyas'ın açıklaması, Ada'nın birleşmesi için yapılan müzakerelerin çıkmaza gireceği yönündeki yorumların da artmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da Kıbrıs sorununun, garantör ülkelerin de katılımıyla uluslararası bir konferansta çözülmesi için yeterli miktarda ilerleme kaydedilmediğini açıklamıştı. Kıbrıs Rum kesimindeki başkanlık seçimi önümüzdeki yıl şubat ayında yapılacak.





Son Güncelleme: 15.05.2012 00:59