Hong Kong'da seçim

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde delege oylarının yarıdan fazlasını alan Pekin hükümeti yanlısı aday Carrie Lam, bölgenin yeni dönem Baş Yöneticiliği görevine seçildi.

Hong Kong Sergi ve Fuar Merkezi'nde yapılan gizli oylamada, 1194 kişilik seçim komisyonu delegeleri, ılımlı aday John Tsang, Çin'e mesafeli duran Woo Kvok-hing ve Pekin yanlısı Carrie Lam'ın aday olduğu liderlik seçiminde oy kullandı.

Seçimden zaferle ayrılan 59 yaşındaki eski idari sekreter Carrie Lam, Hong Kong'un ilk kadın lideri olmaya hak kazandı. Lam, Çin merkezi yönetiminin yapacağı onay ve atama sürecinin ardından Baş Yöneticilik görevini mevcut lider Leung Cheung-ling'den haziran ayında devralacak.