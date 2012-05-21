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Hollande: “Türkiye konusunu hiçbir zaman iç siyaset malzemesi yapmayı düşünmedik“

Görüşmede iki taraf, Türk-Fransız ilişkilerini eski seviyesine döndürme yolunda birbirlerine sıcak mesajlar verdi.

Hollande: “Türkiye konusunu hiçbir zaman iç siyaset malzemesi yapmayı düşünmedik“

Görüşmede iki taraf, Türk-Fransız ilişkilerini eski seviyesine döndürme yolunda birbirlerine sıcak mesajlar verdi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 09:06
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Hollande: “Türkiye konusunu hiçbir zaman iç siyaset malzemesi yapmayı düşünmedik“

     Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında bugün yapılan ikili görüşmede, ilişkilerde yeni bir sayfa açma ve ilişkileri eski seviyesine getirme arzusu karşılıklı olarak ortaya kondu.

Gül ve Hollande, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerinde samimi bir dönem başlatmak istedikleri yönünde birbirlerine sıcak mesajlar verdi. Gül, görüşmede öncelikle Hollande'ı Fransa Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü yapısına dikkati çeken Gül, ilişkilerde yeni bir beyaz sayfa açmak istediklerini belirtti.

Hollande de geçmişteki yanlış anlamalarla vakit kaybetmemeleri gerektiği mesajını vererek, Türk-Fransız ilişkilerini eski seviyeye getirmeyi kendisinin de arzuladığını söyledi.

''Arap Baharı''ndan konuyu açan Hollande, bölgesinde Türkiye'nin referans olarak alındığını, Türkiye'nin Suriye konusunda önemli bir aktör olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine değinen Hollande, ayrıca Avrupa'daki ekonomik krizin de ortak konuları olduğunu belirterek, Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı olduğuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türk ve Fransız bakanların sık sık bir araya gelmesi arzusunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gül de Hollande'ın bu sözlerinden duyduğu memnuniyeti ortaya koydu ve kendisinin de ilişkilerde samimi bir dönem başlatmak istediğini belirtti.

Gül, Türkiye ile Fransa arasında çıkar çatışmasının olmadığını, tersine çıkarlarının ortak olduğunu, Avrupa'nın iki büyük ülkesi olduklarını ifade etti.

Hollande, Türkiye konusunu hiçbir zaman iç siyaset malzemesi yapmayı düşünmediğini kaydederken, bunun, bu konu Fransız toplumunda tartışılmayacak anlamına gelmediğini de belirtti. Hollande, iki ülke ilişkilerinde yanlış anlamaları ve karşılıklı suçlamaları önlemek gerektiğini söyledi.

Görüşmede 1915 olaylarının gündeme gelmediği öğrenildi.

Hollande görüşmede ekonomik kriz konusunda Cumhurbaşkanı Gül'ün görüşlerini sorarken, Gül de 1990'larda Türkiye'nin de büyük bir kriz yaşadığını ama kararlılıkla doğru tedbirleri aldıklarını ve krizden nasıl çıktıklarını anlattı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 01:10
Anahtar Kelimeler:
Hollande
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