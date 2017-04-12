Hollande cumhurbaşkanlığı seçimi için endişeli

PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura kalmasından korku duyduğunu belirterek, "Bu seçim kampanyası kötü kokuyor." ifadesini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Hollande, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) adayı Le Pen ve "La France Insoumise" (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketinin lideri Melenchon'un kalmasından endişe duyuyor.

Haberlerde, tekrar aday olmamayı seçen Hollande'ın, seçim kampanyalarının, adayların projeleri üzerine değil yolsuzlukları üzerine yoğunlaştığı ve bunun da vatandaşa olumsuz yansıdığı görüşünde olduğu üzerinde duruldu. Hollande, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu seçim kampanyası kötü kokuyor." ifadesine yer verdi.

Hollande, eski Ekonomi Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un yeni bir parti kurmasını normal bulduğunu ve "siyasetin yenilenmeye ihtiyacı" olduğunu ifade etti.

Hollande'ın birinci tur ve ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini açıklaması beklenirken haberlerde, birinci turdan önce Macron'a oy verilmesi için çağrıda bulunmayacağı değerlendirmesi yer aldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.