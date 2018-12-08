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Hollanda’ya sıçradı

Hollanda'da 'sarı yelekliler' protestosu

Hollanda’ya sıçradı

Hollanda'da 'sarı yelekliler' protestosu

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:10
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Hollanda’ya sıçradı

Hollanda'da "sarı yelekliler" yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

"Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları atan Hollandalı "sarı yelekliler" Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler", gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi.

Lahey'de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte'nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Rotterdam'da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 "sarı yelekli" bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hollanda ProtestoSarı Yelekliler
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