Hollanda Yargıtay’ı Srebrenitsa mağdurlarını haklı buldu

LAHEY - Hollanda’da daha önce Lahey Mahkemesi’nin verdiği, 1995’te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamında hayatlarını kaybeden üç Bosnalının ölümünde Hollanda devletinin sorumluluğu bulunduğuna yönelik karar, Yargıtay tarafından da onandı.



Yargıtay, mahkemenin iki sene önce verdiği, 3 Bosnalının ölümünde Hollanda devletinin sorumluluğu olduğu ve ayrıca ölenlerin yakınlarının tazminat hakları bulunduğuna yönelik kararını kabul etti.



Mahkeme, Hollandalı askerlerin, kendilerine sığınan Boşnakları Sırp birliklerine teslim ettiklerinde öldürüleceklerini tahmin etmeleri gerektiği görüşünü dile getirdi.



Mağdur yakınları memnun



Hollanda Yargıtayı'nın, "1995’te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamında, 3 Bosnalı'nın ölümünde Hollanda devletinin sorumluluğu bulunduğu" yönündeki Lahey Mahkemesi'nin önceki kararını onaması, mağdur yakınlarını sevindirdi.



Srebrenitsa'da babası ve abisinin katledilmesinde Hollanda'nın sorumluluğu olduğu iddiasıyla yargı sürecini başlatan Hasan Nuhanoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme kararından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



Srebrenitsa'da, BM askeri üssünde yaşananlardan dolayı Hollanda'nın sorumluluğunun bulunduğunun mahkeme kararıyla tescil edildiğini ifade eden Nuhanoviç, "Bu kararın uluslar arası hukuk için örnek olması lazım. Davanın başlangıcında Hollanda'da bulunmak benim için çok zordu. Çünkü onların ailemi ölüme yolladıklarını düşünüyordum. Fakat, Hollandalılar da beni anladı, benim tarafımı tuttu" dedi.



Nuhanoviç, Hollanda Yüksek Mahkemesinin verdiği kararın ardından, tazminat için hukuk mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.



