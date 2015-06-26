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Hollanda Srebrenitsa mağdurlarına tazminat ödeyecek

Savunma Bakanlığı, 3 Bosnalı mağdura ödenecek tazminat miktarının belirlendiğini açıkladı

Hollanda Srebrenitsa mağdurlarına tazminat ödeyecek

Savunma Bakanlığı, 3 Bosnalı mağdura ödenecek tazminat miktarının belirlendiğini açıkladı

26 Haziran 2015 Cuma 12:13
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Hollanda Srebrenitsa mağdurlarına tazminat ödeyecek

LAHEY - Hollanda hükümetinin, Yargıtayın iki sene önce onadığı, 1995’teki Srebrenitsa katliamında hayatlarını kaybeden 3 Bosnalının ölümünde bu ülkenin sorumluluğu bulunduğu kararıyla bağlantılı ödemek zorunda olduğu tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mağdurlarla sürdürülen görüşmeler sonucu 3 kişiye ödenecek tazminat konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Ödenecek meblağ konusunda bilgi verilmeyen açıklamada, Savunma Bakanı’nın geçen sene görüştüğü mağdurlardan özür dilediği de kaydedildi.

Savunma Bakanlığı geçen sene yaptığı açıklamada, 3 mağdura 20'şer bin avrodan toplam 60 bin avro verilmesinin kararlaştırıldığını bildirmişti. Söz konusu meblağı düşük bulan Bosnalı aileler ise kişi başı 30 bin avro olmak üzere toplam 6 mağdur için 180 bin avro ve maddi zararların karşılanması talebinde bulunmuştu.

Mağdurların hukuk mücadelesi 2002’de başladı

Bosna’daki BM’ye bağlı Hollanda askeri birliğinde (Dutchbat) tercümanlık yaparken, Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilen babası ve kardeşini kaybeden Hasan Nuhanoviç ile aynı yerde elektrikçi olarak çalıştığı sırada öldürülen Rizo Mustafiç’in yakınlarının hukuk mücadelesi 2002 yılında başlamıştı.

İlk önce Lahey Bölge Mahkemesinde görülen davada, Srebrenitsa katliamında hayatlarını kaybeden 3 Bosnalının ölümünde Hollanda devletinin sorumluluğu olduğu ve ayrıca ölenlerin yakınlarının tazminat hakları bulunduğuna karar verilmişti. Mahkemenin söz konusu kararı 2013’te Yargıtay tarafından da onanmıştı.

" Srebrenitsa Anneleri" de 2007 yılında aynı kapsamda 6 bin mağdur adınaHollanda devleti aleyhine dava açmıştı.

Lahey Bölge Mahkemesinde geçen sene görülen davada hakim, Srebrenitsa’nın işgali sırasında BM bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı kısmen suçlu bulmuştu. Mahkemenin Hollanda’yı sadece 300 kişinin ölümünden sorumlu tutan kararını beğenmeyen mağdur aileler temyize başvuracaklarını açıklamıştı.

Savunma Bakanlığının, 3 Bosnalının yakınlarına vereceği söz konusu tazminat miktarının bu dava için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Bosna’da 1995 yılında görev yapan Hollanda askeri birliğine sığınan çok sayıda Boşnak, Sırp General Ratko Mladiç’in başında bulunduğu güçlere teslim edilmiş ve büyük bir katliam yaşanmıştı.

Tarihe "Srebrenitsa Katliamı" olarak geçen soykırımı gerçekleştiren Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç’in Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:38
Anahtar Kelimeler:
Hollandaönce Vatan
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