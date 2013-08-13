Hollanda Prensi Friso hayatını kaybetti

LAHEY



Hollanda’nın geçen sene Avusturya’da kayak yaptığı sırada çığ altında kalarak ağır yaralanan ve 1,5 yıldır komada olan Prensi Friso, hayatını kaybetti.



Kral Willem Alexander ile eşi Kraliçe Maxmina’nın yanı sıra Başbakan Mark Rutte, Prens Friso’nun ölümü üzerine yaz tatillerini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı. Medya mensupları ve vatandaşlar ise prensin hayatını kaybettiği Lahey yakınlarındaki Huis ten Bosch Sarayı’na akın etti.



Vatandaşlar güvenlik önlemleri artırılan sarayın önüne çiçek bırakarak üzüntüleri ifade ederken, yerli ve yabancı basın mensupları saray önünde canlı bağlantılar gerçekleştirdi.



Normal yayın akışlarını kesen Hollanda televizyon kanalları da gelişmeleri canlı bağlantılarla izleyicilerine ulaştırdı. Evlerine Hollanda bayrakları asan Hollandalılar, prensin ölümüyle ilgili internette açılan taziye sayfasına da yoğun ilgi gösterdi.



Siyasilerden başsağlığı mesajı



Prensin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten Başbakan Mark Rutte, yaptığı yazılı açıklamada, kraliyet ailesi ve Hollanda halkına başsağlığı diledi. Acıyı derinden paylaştıklarını kaydeden Rutte, farklı yeteneklere sahip Prens Friso’yu derin bir saygıyla andıklarını ifade etti.



İktidar ortağı İşçi Partisi’nin yanı sıra mecliste temsil edilen diğer siyasi parti liderleri de yayımladıkları mesajlarda kraliyet ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.



Prensin ölümünden dolayı tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirten Senato Başkanı Ankie Broekers-Knol ile Meclis Başkanı Anouchka van Miltenburg, genç yaşta gelen bu ölümün üzüntü verici olduğunu ifade etti.



Bu arada Prens Friso’nun annesi Prenses Beatrix ile eşi Mabel Wisse Smit’in ise Huis ten Bosch Sarayı’nda oldukları öğrenildi.



Prensin cenaze töreninin ne zaman yapılacağı açıklanmazken, törene ilişkin detayların Salı günü netleşebileceği belirtiliyor. Hollanda medyası, cenaze töreninin, kraliyet ailesinin diğer bireylerine yapıldığı gibi Delft kentindeki kilisede yapılmasının beklendiğini yazdı.





AA