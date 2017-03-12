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Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını protesto amacıyla Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplananlara yönelik polis müdahalesinde 7 kişi yaralandı.

Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını protesto amacıyla Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplananlara yönelik polis müdahalesinde 7 kişi yaralandı.

12 Mart 2017 Pazar 16:18
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Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı

ROTTERDAM

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını protesto etmek için Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişiye atlı polisler ve köpekler ile müdahale eden polis, en az 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, ardınan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk kökenli vatandaşlar ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı 5 saat beklettikten Almanya'ya gitmesini zorlayan diplomatik skandallar halkası, polisin binlerce vatandaşa sert müdahalesi ile son bulmuştu. Rotterdam polisi, bugün AA'ya verdiği bilgide köpekli müdahalede 7 kişinin yaralandığını ve 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ancak görgü tanıkları, yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Hollanda polisinin basın sözcüsü Patricia Wessels, 12 kişinin polisin emrine uymadıkları için gözaltına alındığını söyledi.

Saatlerce Başkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yı bekleyen vatandaşları suçlayan Wessels, polislere taş atılması sonucu konsolosluğun etrafında hasar oluştuğunu ileri sürdü. Polis sözcüsü, yaralananların durumu hakkında bilgisi olmadığını ve güç kullanılarak yapılan müdahalede bir polisin de elinin kırıldığını iddia etti.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü. 

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaKöpekMüdahaleÖnce Vatan Gazetesi
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