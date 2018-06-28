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Hollanda'dan İsrail'e kınama

Hollanda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıkmasını ve el koymasını kınadı.

Hollanda'dan İsrail'e kınama

Hollanda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıkmasını ve el koymasını kınadı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:52
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Hollanda'dan İsrail'e kınama

LAHEY

Hollandaİsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tesisleri yıkmasını ve el koymasını kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, milletvekillerinin konuya ilişkin sorularına yazılı cevap verdi.

Cevapta, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da AB tarafından finanse edilmiş veya edilmemiş Filistinlilere ait tesisleri yıkması ve el koyması kınandı.

Bunun Filistinlilerin zararına olduğu ve bölgede adaletsizlik oluşturduğu ifade edilirken, İsrail'in açıkladığı yıkım prosedürünü hızlandıran yeni yerleşim politikasından kaygı duyulduğu belirtildi.

Farklı seviyelerde defalarca yapılan görüşmelerde ısrarlara rağmen İsrail'in yerleşim politikasını olumlu yönde değiştirmediğinin altı çizilen cevapta, şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda hükümeti, ikili görüşmeler ya da AB aracılığı ile yapılan görüşmeler olsun, Filistinlilere ait tesislerin yıkılmasını ve el konulmasını durdurmak için İsrail'e baskı yapmaya devam ediyor. Hollanda'ya ait su arıtma cihazlarının geçen ay yıkımıyla ilgili ise diğer AB ülkeleri gibi tazminat talebinde bulunduk fakat İsrail bunu reddetti."

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

AA

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