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Hollanda'da protesto

Hollanda'nın Türkiye temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda'da protesto

Hollanda'nın Türkiye temsilcilikleri önünde protesto

12 Mart 2017 Pazar 11:02
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Hollanda'da protesto

Hollanda'nın Ankara ve İstanbul temsilcilikleri önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulundu.

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunun ardından vatandaşlar, Turan Güneş Bulvarı'ndaki Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" yazılı dövizlerle büyükelçilik önüne gelen vatandaşlar, Hollanda'nın tutumunu protesto etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapan vatandaşlar, sabaha doğru dağıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında bekleyen ve zaman zaman İstiklal Marşı da okuyan grup, sabaha doğru tamamıyla dağıldı.

Büyükelçiliğin bulunduğu Hollanda Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı yerde, polis ekiplerinin güvenlik önlemi ise sürüyor.

İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne ellerinde Türk bayraklarıyla protesto gösterisi yapan vatandaşlar dağıldı. 

Konsolosluk önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratta bulunan vatandaşlar, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki gösterdi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarını sallayarak "Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Faşist Hollanda" sloganları attı. 

Polis ekipleri tarafından önüne barikat konulan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı, özel harekat ve Çevik Kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Başkonsolosluk önündeki protestoya AK Parti İstanbul Milletvekilleri Metin Külünk, Ravza Kavakçı, Harun Karaca ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. 

Yurttaşlar, İstiklal Marşı okunmasının ardından başkonsolosluk önünden ayrılırken, herhangi bir basın açıklaması yapılmadı.

Hollanda'nın Türkiye temsilciliklerine giriş ve çıkışlar kapatıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ayrıca Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının evi ile Başkonsolosun konutu da aynı uygulamaya tabi tutuldu.

Polis ekipleri tarafından barikat konuldu Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan başkonsolosluk önünde polis ekipleri tarafından barikat konuldu. Polis araçlarının da bekletildiği başkonsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

AA

Son Güncelleme: 12.03.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
Hollanda ProtestoHollanda
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