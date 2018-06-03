Hollanda'da İslam'ı seçen kadının ilk Ramazanı

Hollanda'da bu yıl İslamı seçen ve ilk defa oruç tutan Yvanethy Dos Santos, "Ramazanda beni en çok etkileyen iftar saatinde bir araya gelerek ilk hurmayla orucumuzu açmak. Orucun benim için zirvesi o andır." dedi.

Geçen ay Müslüman olan 24 yaşındaki öğrenci Yvanethy Dos Santos,ilk ramazanını nasıl geçirdiğini anlattı.

Dos Santos, oruç tutmakta fazla zorlanmadığını ve denemek için ramazandan önce bir gün oruç tuttuğunu söyledi.

Ramazan ve oruç ile ilgili temel bilgileri öğrenmek için çok okuduğunu belirten Dos Santos, "Beni en çok etkileyen iftar saatinde bir araya gelerek ilk hurmayla orucumu açmak. Orucun benim için zirvesi o andır. Ayrıca ailem tamamen arkamda duruyor ve beni destekliyor. Bunun için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Müslüman olan teyzesinin ona hep destek olduğunu vurgulayan Dos Santos, "Teyzem ilk ramazanımda yükümü hafifletti. Her gün onun evinde iftarımı yapıyorum. O olmasaydı çok zorlanırdım galiba. Bugün ilk defa evimde iftar yapıyorum, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bana hep destek oldu. Bunun için kendisine minnettarım." diye konuştu.

Dos Santos, bir gün neredeyse açlıktan ağlama durumuna geldiğini ama onun dışında genelde fazla zorlanmadığını kaydederek, "Aslında en zor olanı gün boyunca yaptığım işler. Ben okula gidiyorum, okul dışında çalışıyorum ve akşam eve geldiğimde ev ödevimi yapıyorum. Bunun dışında idare eder." dedi.

İftara katılan Dos Santos'un kuzeni 22 yaşındaki Chanaika Lansdorf da Müslüman olmadığı halde tüm ramazan boyunca oruç tutacağını söyledi.

Lansdorf, "Aslında ilk defa altı yıl önce tüm ramazan boyunca oruç tuttum. Çok samimi ve misafirperver Müslüman kız arkadaşlarım vardı. Onların sayesinde kendimi ramazanın içinde buldum ve tüm ramazan boyunca oruç tuttum." ifadesini kullandı.

Kalbinin fakir ve aç insanlarla birlikte olduğunu belirten Lansdorf, "Bazı insanlar bütün gün buldukları yemekle geçiniyorlar ve buna rağmen şükrediyorlar. Halbuki biz lüks içerisindeyiz ve bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden bu sene yine tüm ramazan oruç tutacağım." diye konuştu.

Lansdorf, İslam hakkında çok bilgisi olduğunu kaydederek, "Henüz Müslüman olmak için adım atmadım. Eğer Allah dilerse olurum." dedi.