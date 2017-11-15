Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110148
ALTIN
160.033
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1172
EURO
4.5837
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı

Hollanda'da hahamdan Müslümanlara PEGİDA'yı kınayan mektup

Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'yı kınayan mektup yazdı.

Hollanda'da hahamdan Müslümanlara PEGİDA'yı kınayan mektup

Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'yı kınayan mektup yazdı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:11
0 Okunma
Hollanda'da hahamdan Müslümanlara PEGİDA'yı kınayan mektup

Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'yı kınayan mektup yazdı.

Van de Kamp, mektubunda, Enschede kentinde geçen hafta PEGIDA mensubu bir grubun cami yapılması planlanan alanda yaptıkları İslam karşıtı hareketlerin utanç verici olduğunu belirtti.

Çocukluğunu Enschede kentinde geçirdiğini aktaran van de Kamp, "Eşkiyalar, korkunç bir şekilde yaptıkları bu hareketle oraya yapılması planlanan camiye leke süremeyecek. Eski hemşehriniz olarak bu kelimeleri utanarak yazıyorum ama buna karşılık sizin ve topluluğunuzla aramızdaki dayanışmayı hissediyorum." dedi.

Mektubu dua ederek sonlandıran van de Kamp, yapılması planlanan caminin resmi açılışını Müslümanlar gibi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Yasaları Koruma Bakanı Sander Dekker da bugün mecliste yaptığı konuşmada, "PEGİDA endişe duyduğumuz bir hareket. PEGİDA Hollanda'da giderek küçülüyor ama diğer yandan radikalleşmeye doğru gidiyor. Savcılık olayla alakalı araştırma başlattı." dedi.

Enschede kentinde, geçen hafta İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA mensubu bir grup, cami yapılması planlanan alanda kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, yapılan hareketin iğrenç olduğunu ve faşist Ku Klux Klan örgütünü anımsattığını söylemişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaPegida
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASEAN Zirvesi'nde Myanmar'a Arakan çağrısı
ASEAN Zirvesi'nde Myanmar'a Arakan çağrısı
Sosyal medyada terör paylaşımına polis soruşturması
Sosyal medyada terör paylaşımına polis soruşturması
Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü
Taliban karakollara saldırdı: 22 polis öldü
AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret
AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret
AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı
AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı
IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor
IKBY'deki yabancı misyon temsilcilikleri kapatılmıyor
Küresel karbon emisyonu yeniden artıyor
Küresel karbon emisyonu yeniden artıyor
"Teröre karşı 3. Dünya Savaşı durumundayız"
"Teröre karşı 3. Dünya Savaşı durumundayız"
Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlar açılıyor
Yemen hükümetinin kontrolündeki limanlar açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ