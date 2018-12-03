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Hollanda'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Türkiye Beyazay Derneğinin Hollanda Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 

Hollanda'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Türkiye Beyazay Derneğinin Hollanda Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:14
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Hollanda'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

ROTTERDAM

Etkinliğe, Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şube Başkanı Aynur Gül Çakır'ın yanı sıra Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Hollanda Türk İşadamları Derneği Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, engelliler ve aileleri katıldı. 

Antalya'da okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Dağtekin, üzgün çocukları güldürebilmek amacıyla canlandırdığı ve "Kuklamanya" adını verdiği kukla ailesinin "Marmelat" ve engelli olan "Çakıl" karakterleri ile etkinliğe katılan çocukları eğlendirdi. 

Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, günün anlam ve önemine değinerek, engellilerin meselelerinin yalnızca bir günde idrak edilemeyecek kadar önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ve dünya genelinde nüfusun üçte birini ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten Yılmaz, "Bu konu yalnızca bir veya birkaç kuruluşun üstesinden gelemeyeceği bir ağırlığa sahip." dedi. 

Yılmaz, bu konuda eskiye göre daha iyi bir konumda olunduğuna dikkat çekerek, "Bu yeterli mi? Kesinlikle hayır. Engelli olmak bir ayıp değildir. Bu konuda aile dışından yapılan gözlemlere kulak vermek, konunun uzmanı kişi ve kuruluşlarla yakın iş birliği ve açık diyalog halinde kalmak ve yardım almak elzemdir. Bu sayede aşılmaz gördüğümüz bazı sorunların aslında el birliği ile aşılabildiğini göreceksiniz." ifadesini kullandı. 

En büyük engellerin bedenlerde değil kalplerde ve zihinlerde olduğunu vurgulayan Yılmaz, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti. 

Türkiye Beyazay Derneği Hollanda Şube Başkanı Aynur Gül Çakır da niyetlerinin engelliler gününü kutlamak olmadığını, farkındalık oluşturarak engellilere olan bakış açısını azda olsa değiştirip toplumda oluşan ön yargıları ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti. 

Engelli kişilerin daha az toplum içerisine çıkarak kendilerini farklı aktivitelerden soyutladıklarını dile getiren Çakır, "Aslında engelli insan yoktur özel insanları engellemeye çalışan engelli beyinler ve engelli yürekler vardır. Sizlerin de destekleriyle el ele vererek bu engelli yürekleri ve engelli beyinleri ortadan kaldıracağız." diye konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaEngelliler GünüTürkiye Beyazay Derneği
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