Hollanda Başbakanı Rutte'den Trump'a eleştiri

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Rutte, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerini bir araya getiren gayriresmi akşam yemeği toplantısı sonrası Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

"ABD kendi başına işler yapıyor"

Haberlere göre, Mark Rutte, "ABD'nin İran anlaşmasından çekilme kararı saçmalık. ABD, başka konularda da müttefiklerini dikkate almadan kendi başına işler yapıyor. Bu iyi değil." ifadesini kullandı.

AB'nin, ABD'yi bu konuda ısrarla uyardığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ısrarla yapmaması gerektiğini savundu, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel de 'yapma' demesine rağmen, iki gün sonra yine de bunu yapacağını söyledi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin, 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamıştı.